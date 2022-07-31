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Мэр Донецка предупредил жителей, что ВСУ дистанционно минируют город «Лепестками»

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил местных жителей о том, что украинские военные минируют жилые кварталы города противопехотными фугасными минами «Лепесток».
Мэр Донецка предупредил жителей, что ВСУ дистанционно минируют город «Лепестками»
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он порекомендовал без особой нужды не выходить из дома.

«В связи с тем, что украинские каратели дистанционно минируют жилые кварталы Донецка противопехотными фугасными минами «Лепесток» МЧС Донецкой Народной Республики рекомендует не выходить на улицы без необходимости», — написал мэр.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе города.

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