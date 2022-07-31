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В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

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В Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР сообщили, что мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Донецке
  • РИА Новости

«Поступила информация о ранении — подрыве на разбросанных ранее в Кировском районе минах ПФМ-1 «Лепесток» гражданского лица, мужчины 1980 года рождения», — приводит сообщение ТАСС.

Как ранее рассказал корреспондент RT Алексей Репин, жители Донецка помечают обнаруженные в городе противопехотные мины крупными предметами.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.

Вечером 30 июля представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.

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