ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами
- РИА Новости
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты 9М27К3 (оснащённых противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Вместе с этим уточняется, что также по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 152 мм.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о нескольких случаях обстрела Донецка из «Градов».