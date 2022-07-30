ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три ракеты из РСЗО «Ураган», оснащённые противопехотными минами «Лепесток».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:30 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Кировский район): выпущено три ракеты 9М27К3 (оснащённых противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим уточняется, что также по Киевскому району Донецка было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили о нескольких случаях обстрела Донецка из «Градов».