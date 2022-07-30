ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов»

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк из «Градов».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 16:56 — населённый пункт Невельское — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что по Донецку также выпустили пять снарядов калибром 122 мм. Вместе с этим обстрелам со стороны ВСУ подверглись населённые пункты Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка и Старомихайловка.

Ранее в ДНР уже заявляли об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ.