военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов»

Короткая ссылка
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска вновь обстреляли Донецк из «Градов».
ВСУ вновь обстреляли Донецк из «Градов»
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям... 16:56 — населённый пункт Невельское — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что по Донецку также выпустили пять снарядов калибром 122 мм. Вместе с этим обстрелам со стороны ВСУ подверглись населённые пункты Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка и Старомихайловка.

Ранее в ДНР уже заявляли об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить