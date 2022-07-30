В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено десять ракет из БМ-21.
Ранее в ЛНР заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».
16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.