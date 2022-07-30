В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО БМ-21 «Град», заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено десять ракет из БМ-21.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».

16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.