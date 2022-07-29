В представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».

«29 июля в 08:15 зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооружённых формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что из-за обстрела повреждено и разрушено четыре дома, несколько гаражей и автомобилей.

На месте обстрела работают аварийно-спасательные службы, представители военной комендатуры Народной милиции ЛНР и правоохранительных органов.

16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.