Три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У»
- РИА Новости
«29 июля в 08:15 зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооружённых формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У». По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что из-за обстрела повреждено и разрушено четыре дома, несколько гаражей и автомобилей.
На месте обстрела работают аварийно-спасательные службы, представители военной комендатуры Народной милиции ЛНР и правоохранительных органов.
16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.