В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Донецка

Житель Петровского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ убили мирного жителя в Петровском р-не Донецка», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Жителям города не рекомендуется выходить из домов без надобности.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».

16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.