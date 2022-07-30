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В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Донецка

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Житель Петровского района Донецка погиб в результате обстрела со стороны ВСУ, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Донецка
  • РИА Новости

«ВФУ убили мирного жителя в Петровском р-не Донецка», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Жителям города не рекомендуется выходить из домов без надобности.

Ранее в ЛНР заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».

16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.

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