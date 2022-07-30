В ДНР заявили о гибели мирного жителя при обстреле Донецка
- РИА Новости
«ВФУ убили мирного жителя в Петровском р-не Донецка», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Жителям города не рекомендуется выходить из домов без надобности.
Ранее в ЛНР заявили, что три человека пострадали в городе Сватово в результате удара украинских военных «Точкой-У».
16 июля в Минобороны России заявили, что российские войска в Днепропетровске уничтожили цеха по производству комплектующих и ремонту «Точек-У» и РСЗО на оборонном предприятии.