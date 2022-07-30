ВСУ выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

Украинские войска выпустили по двум районам Донецка три снаряда натовского калибра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:26 — населённый пункт Первомайское — Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

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