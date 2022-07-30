Корреспондент RT Алексей Репин сообщает, что жители Донецка помечают обнаруженные в городе противопехотные мины крупными предметами.

По его словам, как минимум четыре центральных квартала Донецка усеяны противопехотными минами-лепестками, которые разбросали ВСУ.

«Центр города оцеплен, на месте работают сапёры, тем не менее на помощь выходят местные жители. Они кладут возле найденных мин массивные предметы: куски кирпича, бордюра, бутылки, ящики», — рассказал он.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.

Вечером 30 июля представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.