ВСУ снова обстреляли Донецк из «Урагана»
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:16 — населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 21:25 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Петровский район): выпущены три ракеты 9М27К3 (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — заявило представительство в Telegram.
Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.