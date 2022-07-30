ВСУ снова обстреляли Донецк из «Урагана»

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска снова обстреляли Донецк из «Урагана».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:16 — населённый пункт Авдеевка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 21:25 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Петровский район): выпущены три ракеты 9М27К3 (оснащённые противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток») из РСЗО БМ-27 «Ураган», — заявило представительство в Telegram.

Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.