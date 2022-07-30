Мэр Донецка заявил, что ВСУ усыпали центр города противопехотными минами

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«По поступившей информации в центре Донецка в Ворошиловском районе применены запрещённые международными конвенциями боеприпасы. Примерно в 21:25 над пересечением улиц Университетская — проспект Мира, Университетская — переулок Орешкова, улица Щорса — проспект Б. Хмельницкого, улица Любавина, район стадиона «Донбасс Арена», были рассыпаны противопехотные мины «Лепесток», — отметил он.

Мэр города призвал жителей не выходить на улицу в тёмное время суток, так как мины практически незаметны, а также призвал звонить в полицию и МЧС при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.