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Мэр Донецка заявил, что ВСУ усыпали центр города противопехотными минами

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные усыпали центр города противопехотными минами во время последних обстрелов.
Мэр Донецка заявил, что ВСУ усыпали центр города противопехотными минами
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram.

«По поступившей информации в центре Донецка в Ворошиловском районе применены запрещённые международными конвенциями боеприпасы. Примерно в 21:25 над пересечением улиц Университетская — проспект Мира, Университетская — переулок Орешкова, улица Щорса — проспект Б. Хмельницкого, улица Любавина, район стадиона «Донбасс Арена», были рассыпаны противопехотные мины «Лепесток», — отметил он.

Мэр города призвал жителей не выходить на улицу в тёмное время суток, так как мины практически незаметны, а также призвал звонить в полицию и МЧС при обнаружении взрывоопасных и подозрительных предметов.

Ранее представительство ДНР в СЦКК уже заявляло, что ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Урагана» снарядами с противопехотными минами.

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