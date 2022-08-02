Пушилин: в ДНР содержатся более 3,5 тысяч украинских военнопленных

Более 3,5 тыс. украинских военных содержатся в плену в Донецкой Народной Республике. Такую цифру в беседе с RT назвал глава республики Денис Пушилин.

«На территории ДНР содержится более 3,5 тыс. военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений — или нет информации по совершенным ими преступлениям», — рассказал RT глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, тех военнопленных, чья причастность к военным преступлениям будет доказана, ждёт суд и наказание согласно законодательству республики.

Непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

Полная версия интервью — на сайте RT.