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Пушилин: в ДНР содержатся более 3,5 тысяч украинских военнопленных

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RT
Более 3,5 тыс. украинских военных содержатся в плену в Донецкой Народной Республике. Такую цифру в беседе с RT назвал глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: в ДНР содержатся более 3,5 тысяч украинских военнопленных

    «На территории ДНР содержится более 3,5 тыс. военнопленных. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия. Также у нас есть пленные, которые не совершали преступлений — или нет информации по совершенным ими преступлениям», — рассказал RT глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, тех военнопленных, чья причастность к военным преступлениям будет доказана, ждёт суд и наказание согласно законодательству республики.

    Непричастных к преступлениям украинских пленных в будущем планируют обменять.

    Полная версия интервью — на сайте RT.

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