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В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS

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Представительство ЛНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли город Первомайск из РСЗО HIMARS.
В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск из РСЗО HIMARS
  • Legion-Media

«1 августа в 02:40 зафиксирован обстрел города Первомайска со стороны вооружённых формирований Украины с применением РСЗО американского производства М142 HIMARS. Всего противником выпущено по городу 12 ракет типа M31 GMLRS», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что в результате обстрела повреждено пять многоквартирных жилых домов, а также получили значительные повреждения социальные объекты и объекты инфраструктуры.

«Разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», повреждены отделение Пенсионного фонда, городской центр культуры и досуга «Заря», комплексная детско-юношеская спортивная школа «Юность», магазин», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS.

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