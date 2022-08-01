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ВС России уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили две американские пусковые установки РСЗО HIMARS.

«В результате высокоточного удара в городе Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил он.

Ранее сообщалось, что ВС России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожили гаубицу М777, произведённую в США.

В конце июля в Минобороны России заявили, что ВСУ обстреляли изолятор с пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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