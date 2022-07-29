В Минобороны России заявили, что обстрел Еленовки осуществлялся с помощью HIMARS
«По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал он.
Ранее в территориальном штабе ДНР заявили, что число погибших при ударе со стороны ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР возросло до 53.
Как отмечали в Минобороны России, ВСУ ударом по изолятору в Еленовке хотят запугать украинских военных, желающих сложить оружие.