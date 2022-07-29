В Минобороны России заявили, что обстрел Еленовки осуществлялся с помощью HIMARS

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ обстреляли изолятор с пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Ранее в территориальном штабе ДНР заявили, что число погибших при ударе со стороны ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР возросло до 53.

Как отмечали в Минобороны России, ВСУ ударом по изолятору в Еленовке хотят запугать украинских военных, желающих сложить оружие.