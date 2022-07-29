Минобороны России: в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке погибли 40 человек
«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка... нанесён ракетный удар», — сказал Конашенков.
По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.
Ранее сообщалось, что в результате ударов Вооружённых сил Украины по тюрьме в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 40 человек, 130 ранены.