В Минобороны России назвали удар ВСУ по Еленовке попыткой запугать украинских военных

В Минобороны России заявили, что ВСУ ударом по изолятору в Еленовке хотят запугать украинских военных, желающих сложить оружие.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в районе Еленовки погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, также пострадали восемь сотрудников изолятора.

Как отметил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов, ВСУ прицельно били по баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские силовики.