Первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что ВСУ прицельно били по баракам в Еленовке, где содержатся пленные украинские силовики.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Ситуация с целенаправленным обстрелом и уничтожением своих же, которые попали в плен, говорит о многом. С одной стороны, цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки, а с другой — Зеленский и его боевые шестёрки в генеральских погонах продемонстрировали своё реальное отношение к своим же солдатам и офицерам — они просто тупое мясо», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в результате ударов Вооружённых сил Украины по тюрьме в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, погибли 40 человек, 130 ранены.