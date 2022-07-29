Число погибших при ударе ВСУ по СИЗО в Еленовке возросло до 53

Число погибших при ударе со стороны ВСУ по СИЗО в Еленовке в ДНР возросло до 53.

«В Еленовке погибли 53 человека и ещё 75 получили ранения», — говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в Telegram.

Отмечается, что, предположительно, удар был нанесён РСЗО HIMARS.

В ДНР заявили, что удар был нанесён, «чтобы замести следы военных преступлений, совершённых против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число погибших в результате удара Украины по СИЗО в Еленовке возросло до 47.