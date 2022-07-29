Пушилин: число погибших в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возросло до 47

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что число погибших в результате удара Украины по СИЗО в Еленовке возросло до 47.
Пушилин: число погибших в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке возросло до 47
  • globallookpress.com
  • © Evgeny Philippov

Об этом он заявил в эфире Первого канала.

«По последним данным, погибли 47 человек, 75 человек ранены, сейчас им оказывается медицинская помощь. Всего находилось 193 человека в еленовской колонии», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате удара ВСУ по СИЗО в районе Еленовки погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев.

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