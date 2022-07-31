Минобороны: ВС России уничтожили в ДНР американскую гаубицу М777

Вооружённые силы России в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожили гаубицу М777, произведённую в США.

Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В рамках контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США», — сказал он.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные ни разу не обстреляли территорию республики за минувшие сутки.