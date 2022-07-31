В ЛНР сообщили, что ВСУ ни разу не обстреляли территорию республики за минувшие сутки

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские военные ни разу не обстреляли территорию республики за минувшие сутки.

«За истёкшие сутки, 30 июля 2022 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населённым пунктам не зафиксировано», — написал он в своём Telegram-канале.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики.

Также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости отметил, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.