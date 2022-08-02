В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки

Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило о двух обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н. п. Первомайск и Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS (15 ракет)», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов в Первомайске были повреждены пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», а также нанесён урон зданиям Пенсионного фонда и детской спортивной школы.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли населённый пункт Стаханов из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.