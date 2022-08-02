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В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки

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Представительство Луганской Народной Республики в СЦКК сообщило о двух обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н. п. Первомайск и Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS (15 ракет)», — говорится в сообщении

В результате обстрелов в Первомайске были повреждены пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия  «Первомайскуголь», а также нанесён урон зданиям Пенсионного фонда и детской спортивной школы. 

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли населённый пункт Стаханов из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.

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