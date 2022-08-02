В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов со стороны ВСУ за сутки
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н. п. Первомайск и Стаханов с применением американских РСЗО M142 HIMARS (15 ракет)», — говорится в сообщении.
В результате обстрелов в Первомайске были повреждены пять многоквартирных жилых домов, разрушено здание предприятия «Первомайскуголь», а также нанесён урон зданиям Пенсионного фонда и детской спортивной школы.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли населённый пункт Стаханов из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.