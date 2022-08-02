В ЛНР заявили, что ВСУ ведут огонь из гаубиц М777 в районе Артёмовска

Украинские военные ведут огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артёмовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом заявил командир батальона оборонного ведомства республики.

«Работают (в районе Артёмовска. — RT) из орудий 155 мм импортных, М777», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства. Он уточнил, что для затруднения продвижения сил ЛНР украинские силовики используют кассетные боеприпасы с противопехотными минами «Лепесток». Ранее представительство Луганской Народной Республики в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли населённый пункт Стаханов из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что силы ДНР перешли трассу Ясиноватая — Константиновка.