«Ничем нельзя оправдать»: как ВСУ применяют запрещённые мины по жилым массивам Донбасса

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о массированном обстреле города снарядами ВСУ, начинёнными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти чрезвычайно опасные боеприпасы сейчас разбросаны в густонаселённых районах столицы ДНР. Они неспособны убить людей, но при детонации наносят серьёзные травмы. Кроме Донецка, украинские «лепестки» были обнаружены в Ясиноватой, Макеевке и Пантелеймоновке. При этом ПФМ-1 были запрещены Оттавской конвенцией, участником которой является Киев, ещё в 1997 году. Но украинские власти проигнорировали обязательства по утилизации «лепестков» и теперь начали применять эти мины против мирного населения Донбасса, констатируют эксперты.

Украинские войска массированно обстреляли центр Донецка противопехотными фугасными минами «Лепесток». Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. По его словам, националисты целились по густонаселённым районам Донецка.

«Будьте предельно осторожны. В центральных районах города обнаружено множество мин», — написал Кулемзин, обращаясь к местным жителям.

На данный момент противопехотные взрывные устройства были обнаружены в парке им. Ленинского комсомола, в посёлке Жилкоп, на улицах Красная Заря, Южногорняцкая, Грузинская, Газеты «Комсомолец Донбасса», Университетская, Любавина, Щорса, Знаменская, Электровозная, на проспекте Мира и в других локациях.

Также «лепестки» были найдены вблизи ряда школ. Из-за обстрела минами в центре Донецка временно приостановлено движение по трамвайному маршруту, пролегающему через Ворошиловский и Киевский районы.

«Внимание! Мины могут быть разбросаны и по другим улицам района! Адреса уточняются. В траве и на земле эти мины практически незаметны! Будьте предельно осторожны!» — обратился к горожанам Кулемзин.

Мина «Лепесток» в Донецке

Мэр города призвал жителей Донецка проявлять максимальную бдительность: не покидать жильё в тёмное время суток, не ходить по траве и листве и не прикасаться к незнакомым предметам. На фотографиях и видеокадрах, которые опубликовал Кулемзин, видно, что большое количество «лепестков» хаотично разбросано на городских улицах, они с трудом различимы в темноте.

На текущий момент известно о двух жертвах детонации противопехотных мин: ранения получили мужчина 1980 года рождения и работник МЧС 1986 года рождения.

«Крайне опасная мина»

«Лепесток» — это лёгкая противопехотная мина ПФМ-1, которая массово производилась в СССР. Своё название она получила из-за характерной формы корпуса, который представляет собой полиэтиленовой баллон со стабилизированным крылом.

Как поясняют эксперты, Советский Союз разрабатывал и применял мину «Лепесток» исключительно с целью вывода из строя и деморализации пехотных войск противника. Однако ВСУ начали сознательно использовать данные боеприпасы для терроризирования гражданского населения. При этом, как заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин, применяя «лепестки», Киев нарушает Оттавскую конвенцию 1997 года о запрещении противопехотных мин, к которой Украина присоединилась в январе 2006 года.

Противопехотная мина ПФМ-1 «Лепесток»

© Telegram-канал главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

У «лепестков» небольшие размеры (длина — 12 см, ширина — 6,5 см). Мина имеет коричневую или зелёную окраску, поэтому её трудно заметить на почве или в траве. Масса взрывчатого вещества ПФМ-1 составляет 40 г. Этого недостаточно, чтобы убить, однако боеприпас способен оторвать стопу наступившему на него человеку или серьёзно повредить нижнюю часть ноги.

«Лепестки» не разбрасываются вручную. Как правило, этими минами оснащаются авиационные средства поражения кассетного типа. Причём каждый такой снаряд может вмещать десятки мин.

«ПФМ-1 устроена так, что после сброса при ударе о землю не взрывается. Она срабатывает в дальнейшем, причём при малейшем нажатии. Одна часть мины заполнена жидким взрывчатым веществом, а другая оснащена механизмом, который способствует разлёту поражающих элементов как можно дальше от места разрыва боевой части», — пояснил в комментарии RT военный обозреватель Александр Хроленко.

СССР достаточно широко применял ПФМ-1 в период войны в Афганистане (1979—1989). Носителями боеприпасов с «лепестками» были штурмовики Су-25. Самолёты засеивали ими участки местности, где хозяйничали моджахеды. Таким образом советская армия без особых трудностей создавала минные поля на местности, подконтрольной противнику.

Помимо авиационных снарядов, минами-лепестками могут начиняться и ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, ВСУ вели огонь именно из «Урагана», выпустив по жилым массивам города ракеты 9М27К3, начинённые двумя типами мин-лепестков.

Первая модификация — ПФМ-1С, боеприпас с механизмом самоликвидации через определённый промежуток времени. Второй вариант — ПФМ-1, лишённый этого устройства.

«Лепесток» — крайне опасная противопехотная мина нажимного действия. Наиболее коварный вариант снаряда, который применяют сейчас украинские войска при обстреле Донецка, — это ПФМ-1, у которого нет механизма самоликвидации. Такие «лепестки» могут годами лежать, пока на них не наступят», — рассказал Хроленко.

Война с населением

Из сообщений в Telegram-канале Кулемзина следует, что ВСУ не в первый раз применяют «лепестки», но обстрелы ими участились именно в последнее время. 29 июля мэр Донецка заявил, что только за два минувших дня сапёры уничтожили более 600 таких мин.

Помимо Донецка, в конце июля ВСУ обстреляли снарядами с «лепестками» населённые пункты Ясиноватая, Макеевка и Пантелеймоновка. До этого украинские войска использовали ПФМ-1 на Харьковском направлении и минировали ими оставленные территории.

Мина «Лепесток» в Донецке

© Telegram-канал главы администрации Донецка Алексея Кулемзина

Причём украинские солдаты порой сами подрывались, наступая на свои же противопехотные мины. В частности, такой инцидент был зафиксирован российскими военнослужащими из группировки «О» («Отважные») в начале июля: под Лисичанском они обнаружили солдата ВСУ, которому после детонации ПФМ-1 оторвало ступню.

Однако помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Стэнли Браун заявил 21 июня, что Украина якобы не применяет запрещённые международным правом наземные мины, хотя российские военнослужащие и ополчение находили украинские «лепестки» ещё весной. На текущий момент представители Вашингтона и Киева не комментируют использование ПФМ-1 против жителей Донецка и других населённых пунктов Донбасса.

В беседе с RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин заявил, что ВСУ могут располагать значительными запасами мин-лепестков.

«После распада СССР Украина была второй страной на постсоветском пространстве по количеству разнообразного вооружения, в том числе противопехотных мин ПФМ-1. По крайней мере, до старта спецоперации у неё были просто немыслимые запасы «лепестков», — говорит эксперт.

В открытом доступе нет данных о количестве этих мин, которые находились на складах до начала СВО. Однако из материалов на сайте ООН известно, что, присоединившись к Оттавской конвенции, Киев должен был уничтожить около 6 млн «лепестков» и 700 тыс. противопехотных мин других типов.

«Судя по всему, Украина не занималась утилизацией советских запасов «лепестков» и других противопехотных мин. Она их хранила и теперь активно использует против гражданских», — полагает Литовкин.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак также не исключил, что ВСУ могут увеличить количество обстрелов Донбасса с применением боеприпасов, начинённых «лепестками».

«Лепесток» против гражданских — это подлое и чудовищное оружие. Его применение по Донецку ничем нельзя оправдать. Эти обстрелы лишний раз доказывают, что нынешняя Украина является государством, которое ведёт террористическую войну с мирным населением и готово совершать самые жестокие военные преступления», — сказал эксперт в комментарии RT.

Как считает Дудчак, использование ПФМ-1 «Лепесток» призвано посеять панику среди мирных жителей Донбасса и укладывается в логику боевых действий ВСУ, которая заключается в том, чтобы превращать оставленные территории в безлюдные и «выжженные огнём» земли.

Последствия обстрела Донецка из украинских РСЗО

РИА Новости

© Сергей Аверин

По мнению Дудчака, «террористические обстрелы» ВСУ прекратятся только после того, как союзные силы отодвинут линию фронта от Донецка и других городов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Хроленко.

«Разбрасывая «лепестки», киевский режим мстит мирному населению, которое отказалось от идеалов бандеровской идеологии. И боюсь, что будет покалечено ещё немало людей. Но надеюсь, что наши войска в ближайшее время отодвинут линию фронта и эти террористические атаки прекратятся», — подытожил Хроленко.