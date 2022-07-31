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СЦКК: за 40 минут ВСУ дважды обстреляли Донецк

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За 40 минут Вооружённые силы Украины дважды обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка из артиллерии калибра 152 мм.
СЦКК: за 40 минут ВСУ дважды обстреляли Донецк
  • Gettyimages.ru

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в своём Telegram-канале, в 10:07 было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм. Следующий обстрел был в 10:40.

«10:40 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Донецке мужчина подорвался на мине «Лепесток» в Кировском районе города.

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