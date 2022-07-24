«Летающий танк»: чем уникален штурмовик Су-25 «Грач» ВКС России

Военное ведомство России продемонстрировало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 «Грач» в зоне спецоперации. Самолёты нанесли несколько ракетных ударов, уничтожив укреплённые позиции и бронетехнику ВСУ. На Украине российские штурмовики используются для поражения военных объектов неприятеля. Боевые задачи «Грачи» выполняют на малой высоте. После отстрела боеприпасов они совершают противозенитный манёвр с отстрелом тепловых ловушек. Су-25 был принят на вооружение в 1987 году, но в настоящее время на вооружении ВКС находится глубокомодернизированная версия — Су-25СМ3. По словам экспертов, усовершенствованный «Грач» характеризуется надёжностью, точностью и повышенным уровнем защищённости.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы звена штурмовиков Су-25 «Грач» в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Видео размещено в Telegram-канале и на странице военного ведомства на RUTUBE.

На кадрах запечатлена укладка боеприпасов в боевые блоки, полёт двух самолётов на малой высоте, несколько ракетных пусков, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром.

«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», — говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, звено Су-25 уничтожило замаскированные укреплённые полевые позиции и бронетехнику ВСУ.

Специфика применения

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил РФ используются в спецоперации для поражения позиций ВСУ, расположенных вблизи союзных сил. По словам экспертов, на Украине Су-25 действует в основном у линии фронта и в ближнем тылу обороны противника.

«Этот самолёт — средство огневой поддержки наземных подразделений. Боевая работа «Грачей» позволяет уничтожать почти любую технику, артиллерию, живую силу, инженерные сооружения», — пояснил в комментарии RT генерал-майор, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

В ходе СВО «Грачи» в основном наносят удары по заранее разведанным целями и действуют в классическом звене из двух машин: пока один самолёт обстреливает позицию противника, второй наблюдает за окружающей обстановкой с целью прикрытия, добавил эксперт.

Также по теме «Мощнее «Града»: чем уникальна и как модернизируется система залпового огня «Ураган» Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе...

«Грач» может выходить и на так называемую свободную охоту, но на украинском театре военных действий много ПЗРК, кроме того, пока не уничтожены полностью и другие средства ПВО неприятеля. Чтобы избежать риска потерь, нужны авиаудары по тем целям, которые уже вскрыла наша разведка», — пояснил Попов.

Как следует из информации Минобороны РФ, лётчики Су-25 выполняют полёты на предельно малых высотах, что снижает вероятность их обнаружения и поражения средствами ПВО. Выход на рубеж боевого пуска осуществляется на максимальных скоростях.

Как правило, штурмовики выстреливают неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) и мгновенно совершают противозенитный манёвр с отстрелом тепловых ловушек. Заходы на цель повторяются несколько раз, и потом Су-25 возвращаются на аэродром.

По информации Минобороны, «Грачи» широко применяют НАР С-13 «Тулумбас» калибра 122 мм. Данный боеприпас способен поражать укреплённые и забетонированные объекты, командные пункты, скопления бронетехники, разрушать взлётно-посадочные полосы.

Пуски ракет с самолёта Су-25

РИА Новости

© Виталий Тимкив

С-13 может оснащаться тремя типами боевой части: осколочно-фугасной, двухмодульной осколочно-фугасной бетонобойной и объёмно-детонирующей смесью. В зависимости от модификации ракеты запускаются на скорости носителя в диапазоне от 600 до 1200 км/ч.

В открытых источниках не так много информации о характеристиках семейства С-13. Известно, что российская промышленность выпускает НАР С-13Т. В материалах «Рособоронэкспорта» этот боеприпас характеризуется как «проникающая неуправляемая ракета с осколочно-фугасным действием».

С-13Т имеет две разделяющиеся автономные боевые части: первая — проникающая, вторая — осколочно-фугасная. Масса снаряжённой ракеты составляет 75 кг, дальность пуска — 1,6—3,5 км, толщина пробиваемой преграды может достигать 6 м.

Помимо С-13, Су-25 способны применять пушки, разнообразные бомбы и управляемые ракеты, в том числе по воздушным целям.

«У Су-25 достаточно широкая номенклатура вооружения. Я думаю, что в спецоперации наши штурмовики применяют почти все виды боеприпасов, которые есть в его арсенале: НАРы, пушки, бомбы, управляемые ракеты, причём с высокой точностью», — говорит Попов.

Боеприпасы на штурмовике размещаются на десяти точках подвески. Боевая нагрузка самолёта составляет 4,4 т, дальность действия с полной нагрузкой — 1250 км, максимальная скорость — 970 км/ч.

Напомним, «Грач» был принят на вооружение в 1987 году. Серийное производство Су-25 было развёрнуто на авиазаводах в Тбилиси и Улан-Удэ. Создание самолёта осуществлялось на основе анализа опыта вьетнамской войны (1965—1973), в ходе которой американские ВВС испытывали трудности с поражением малоразмерных целей.

Боевое крещение новый штурмовик получил в афганской кампании (1979—1989), где успешно уничтожал позиции моджахедов. По итогам этого конфликта машина была усовершенствована. Советские конструкторы оснастили Су-25 комплексом отстрела тепловых ловушек, защитили наиболее важные узлы и агрегаты стальными пластинами и установили систему пожаротушения в хвостовую часть фюзеляжа.

Взлёт самолёта Су-25 с аэродрома базирования в зоне проведения спецоперации

РИА Новости

После распада СССР Россия использовала «Грачей» в обеих чеченских кампаниях, в южноосетинском конфликте и в сирийской операции. По мнению Попова, во всех боевых действиях Су-25 продемонстрировал себя как надёжный и неприхотливый в эксплуатации самолёт.

«Су-25 — это летающий танк, настоящий трудяга в парке нашей авиации. От эффективности его боевой работы в немалой степени зависит успех сухопутных войск. Применение этого самолёта в СВО наряду с другими средствами поражения позволяет нашим подразделениям планомерно продвигаться вперёд, несмотря на численное превосходство ВСУ», — отметил Попов.

Также по теме «Обеспечивают запрет доступа»: как комплексы «Бал» и «Бастион» защищают прибрежную зону России Вооружённые силы России провели учения с использованием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В ходе манёвров были...

Помимо широких боевых возможностей, важным достоинством Су-25 является высокий уровень защищённости. В разговоре с RT военный эксперт Сергей Ищенко заявил, что создатели Су-25 очень хорошо поработали над обеспечением живучести самолёта.

«Специфика применения «Грача» такова, что самолёту приходится работать, находясь под огневым воздействием противника, причём весьма интенсивным. По нему могут вести огонь из обычного стрелкового оружия, пушек, зенитных комплексов. Есть угрозы и от авиации противника. В связи с этим у Су-25 бронированная кабина, все основные узлы и бензобаки тоже бронированы», — пояснил Ищенко.

По словам эксперта, «Грач» способен вернуться на аэродром вылета с одним из двух работающих двигателей и при достаточно серьёзных повреждениях других элементов.

«Это действительно очень живучая машина. И дело не только в броне и двигателях. Как показывает практика, степень управляемости бортовым оборудованием после некритичных поражений позволяет опытному лётчику дотянуть до аэродрома», — подчеркнул Ищенко.

«Прекрасная боевая машина»

«Грач» неоднократно совершенствовался, и в настоящее время ВКС России эксплуатируют машину в модификации СМ3. Обновлённый самолёт оснащён системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и одним из вариантов прицельно-навигационного комплекса СВП-24 «Гефест», который в три раза повысил точность поражения целей и получил высокие оценки со стороны военного ведомства.

«Лётчики оценивали работу СВП-24 на полигонах различных климатических зон, в сложных условиях погоды и при ограниченной видимости. В течение года «Гефест» позволил отработать и довести до совершенства бомбометание со свободного манёвра, без входа в зону поражения средств объектовой ПВО условного противника. Точность поражения целей фактически сравнялась с показателями управляемых средств», — говорится в материалах Минобороны.

Лётчик штурмовика Су-25 ВКС России

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Для улучшения защищённости на Су-25СМ3 установлен бортовой комплекс обороны (БКО) «Витебск», представляющий собой одну из разновидностей авиационного средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). C этой системой живучесть боевых машин увеличивается на четверть.

«Витебск» выполнен в виде блоков, которые могут размещаться как внутри фюзеляжа самолёта, так и на внешних узлах крепления. БКО состоит из аппаратуры разведки, оповещения об угрозах и постановки помех.

Комплекс способен защищать носителя с помощью отстреливаемых и буксируемых ловушек, ложных целей с аэродинамическими качествами, универсальных многоспектральных пиропатронов с управляемыми программами горения. Последние предназначены для защиты от управляемого оружия на ближней дистанции.

По словам Попова, «Витебск» постоянно совершенствуется, так как зарубежные государства стремятся создавать вооружения, способные преодолевать комплексы бортовой обороны российских самолётов.

Также по теме «Для решения специальных задач»: чем уникален разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 25 лет назад первый полёт совершил двухместный разведывательно-ударный вертолёт Ка-52. Широкой публике он больше известен под...

«Витебск» и другие средства защиты Су-25СМ3 в значительной степени могут защитить машину и лётчика, но, конечно же, стоит признать, что 100%-ной гарантии безопасности не существует. Если у противника есть ПВО, то необходимо прикрывать «Грачей» с земли и воздуха», — заявил Попов.

Эксперт предполагает, что Су-25СМ3 будет немного доработан с учётом опыта, полученного в спецоперации. Скорее всего, как рассуждает Попов, штурмовик может быть оснащён некоторым количеством новой электроники и боеприпасов.

«Безусловно, Су-25СМ3 не лишён изъянов, но по соотношению цены и качества это по-прежнему прекрасная боевая машина. И она будет способна выполнять поставленные задачи ещё 15—20 лет. Думаю, что в ближайшей перспективе «Грач» ожидает модернизация, но незначительная. Главное в этом процессе — излишне не утяжелять машину новым оборудованием, сохранить принципы простоты управления и эксплуатации», — говорит эксперт.

Сергей Ищенко также придерживается мнения, что «Грач» остаётся крайне эффективной и при этом недорогой в эксплуатации воздушной платформой.

«Могу предположить, что опыт применения в спецоперации приведёт к новому этапу модернизации и мы получим штурмовик чуть лучше уровня СМ3. В любом случае мы видим, что «Грач» справляется с поставленными задачами и пока ему нет альтернативы», — заключил Ищенко.