Модернизированная классика и перспективные новинки: как совершенствуется парк бронированных ремонтно-эвакуационных машин

В рамках выполнения гособоронзаказа Уралвагонзавод поставил российским ВС партию усовершенствованных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщается на сайте «Ростеха». БРЭМ-1М представляет собой улучшенную версию советского изделия. Модернизированная машина заметно превосходит предшествующую модель по тяговому усилию и грузоподъёмности. Наряду с БРЭМ-1М в России была разработана и совершенно новая техника для обеспечения нормальной эксплуатации танков. Речь идёт о Т-16 на платформе «Армата» и универсальной бронированной инженерной машине.

Уралвагонзавод в рамках выполнения гособоронзаказа отправил Минобороны РФ партию усовершенствованных бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

«В оснащение БРЭМ-1М входят гидравлический кран, лебёдка, электросварочный аппарат. Это оборудование может применяться не только для эвакуации и ремонта танков, но и для восстановления инфраструктуры, а значит, и мирной жизни на освобождённых территориях», — сообщается на сайте госкорпорации.

Отмечается, что на поле боя БРЭМ-1М предназначены для сопровождения подразделений, оснащённых танками Т-72, Т-80 и Т-90.

«БРЭМ осуществляет техническое обеспечение, эвакуирует аварийные машины из зоны действия огня противника и используется для оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании. От своевременной эвакуации повреждённых машин и их быстрого восстановления зависит успех проводимых военных операций», — пояснили в «Ростехе».

БРЭМ-1М представляет собой модернизированный вариант советской бронированной ремонтно-эвакуационной машины, созданной на базе Т-72. Современная модификация изготовлена на платформе Т-90 и имеет многотопливный дизельный двигатель В-92С2.

Мощность этого силового агрегата составляет 1 тыс. л. с., максимальная скорость по шоссе — не менее 60 км/ч, запас хода с учётом дополнительных топливных баков — 700 км.

Демонтаж башни танка с помощью крана ремонтно-эвакуационной машины ВС РФ

© «Рособоронэкспорт»

Оборудование БРЭМ-1М состоит из лебёдки с повышенным до 35 тс тяговым усилием (у советского предшественника — 25 тс), гидравлического крана грузоподъёмностью до 20 т (против 12 т), электросварочного аппарата и сошника-бульдозера, который удерживает машину на месте при использовании тяговой лебёдки.

Из вооружения БРЭМ-1М имеет приборы наблюдения для технической разведки и автономную зенитно-пулемётную установку калибра 12,7 мм. Уровень защиты машины соответствует танку, что позволяет ей работать под огнём противника.

В полевых условиях

Опрошенные RT эксперты называют БРЭМ-1М надёжным средством эвакуации и полевого ремонта танков. По их словам, при наличии необходимых запчастей экипаж усовершенствованной машины способен выполнять почти весь спектр работ по восстановлению повреждённой гусеничной бронетехники.

«БРЭМ — это, если так можно сказать, улучшенная классика ремонтно-эвакуационной техники. Машины такого типа начали массово появляться в войсках в 1950—1960-е годы и позволили решить массу проблем с техобслуживанием и полевым ремонтом», — отметил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

При этом он обратил внимание на то, что буксирование танка или иной вышедшей из строя бронетехники — далеко не главное предназначение ремонтно-эвакуационных машин.

«В принципе отбуксировать подбитый или сломавшийся танк может и другой танк. Гораздо важнее наличие такого оборудования, как кран-манипулятор. Без него нереально проделать большую часть работ. Например, он позволяет в полевых условиях отсоединить башню, ствол, повреждённые элементы брони, помочь приварить дополнительные средства защиты, заменить двигатель или демонтировать его для ремонта», — говорит Корнев.

Как пояснил эксперт, при интенсивной эксплуатации танкам достаточно часто требуется замена силового агрегата. Проще всего с помощью БРЭМ в полевых условиях или на территории воинской части снимаются и монтируются газотурбинные агрегаты, представляющие собой единые силовые блоки. Такой тип двигателей установлен на семействе «реактивных» танков Т-80.

«БРЭМ — это техника Инженерных войск. Части, оснащённые этими машинами, передаются танковым подразделениям. Без них немыслима нормальная эксплуатация танков ни в тылу, ни на линии фронта», — подчеркнул Корнев.

Помимо БРЭМ-1М, в арсенал российской армии входит ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на платформе «Армата». Она является представителем техники нового поколения и поставляется в войска вместе с тяжёлой боевой машиной пехоты Т-15 и танком Т-14.

«Поставка Т-14 и Т-15 в войска невозможна без Т-16. Это уникальная ремонтно-эвакуационная машина, которая позволяет танкам и БМП нового поколения реализовать заложенный в них потенциал», — подчеркнул в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

Полевой ремонт танка ВС РФ в ходе спецоперации

РИА Новости

© Кирилл Нортон

Т-16 оснащается примерно таким же набором оборудования, что и предшествующие образцы, однако она имеет значительно более мощный двигатель и существенно превосходит аналоги по удобству управления оборудованием, а также по уровню комфорта и безопасности экипажа.

Важным преимуществом Т-16 является отсутствие необходимости для военнослужащих покидать бронекорпус для того, чтобы закрепить на повреждённом танке сцепное устройство. Эту операцию выполняет машина по командам с пульта дистанционного управления, что в условиях боевых действий повышает безопасность военнослужащих.

Позаботились разработчики Т-16 и о её защищённости. Наряду с современной бронёй машина получила отличные смотровые приборы для работы в боевой обстановке, модуль с крупнокалиберным пулемётом и уникальную радиоэлектронную систему, способную отражать атаки управляемого оружия и обезвреживать мины с электромагнитными взрывателями.

Ещё одной новинкой инженерной техники, позволяющей проводить ремонтно-эвакуационные работы, стало детище работников УВЗ — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), которая из-за наличия стального ковша внешне напоминает скорпиона.

Она способна выполнять функции сразу трёх типов техники: БРЭМ, инженерной машины разграждения и бронированной машины разминирования.

Таким образом, УБИМ может буксировать повреждённую технику, прокладывать войскам путь по пересечённой местности, разбирать каменные завалы и освобождать территории от взрывоопасных устройств.

Для выполнения столь широкой номенклатуры задач конструкторы оснастили УБИМ различными средствами разведки, включая индукционный миноискатель и многоканальный прибор наблюдения, и мощным бульдозерным отвалом шириной 4,5 м, который способен сносить практически любые преграды.

Также у УБИМ есть тяговая и вспомогательная лебёдки и экскаваторный ковш, который при необходимости заменяется на гидравлический молот, позволяющий измельчать и удалять препятствующие движению массивные конструкции.

Экипаж машины состоит из командира и механика-водителя, но в обитаемом отделении предусмотрены места ещё для трёх человек — сапёров. Как утверждают разработчики, УБИМ отличает высокая степень автоматизации благодаря программно-техническому комплексу (ПТК) и подключению к сети единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ).

Дальность связи новой инженерной машины составляет не менее 20 км, масса — не более 55 т, мощность двигателя В-92С2Ф — 1130 л. с., запас хода по шоссе — не менее 500 км. Платформа собирается из узлов и агрегатов танка Т-90М «Прорыв» и хорошо защищена от воздействия различных средств поражения.

Новейшая инженерная машина УБИМ

globallookpress.com

© MOD Russia

«Прежде всего, это базовое исполнение (УБИМ. — RT) — броня с керамическими материалами композиционными, которые защищают изделие от прямых попаданий снарядов противника», — цитирует ТАСС сотрудника Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ) Даниила Кабильского.

Для самообороны УБИМ оснащается модулем с 12,7-мм пулемётом с боекомплектом на 1200 зарядов. Прицельный комплекс модуля состоит из телевизионного и тепловизионного каналов, а также лазерного дальномера.

Наряду с машинами на базе танковых платформ в российской армии используется менее тяжёлая и мощная ремонтно-эвакуационная техника, обслуживающая БМП, бронетранспортёры и бронированные автомобили. Среди них БРЭМ-К, БРЭМ-Л «Беглянка», РЭМ-КЛ и другие.

«Вернуть в строй»

По мнению экспертов, БРЭМ-М, Т-16 на платформе «Армата» и УБИМ — одни из наиболее совершенных образцов армейской ремонтно-эвакуационной техники в мире.

«Если мы сравниваем с Западом, то, конечно, не последнюю роль здесь играет тот факт, что натовские танки более тяжёлые, для них объективно сложнее создать подходящие БРЭМ. В любом случае такая перетяжелённость бронетехники — скорее недостаток на поле боя. Наши танки легче, их быстрее можно эвакуировать и вернуть в строй», — пояснил Дмитрий Корнев.

В беседе с RT выпускник Казанского высшего танкового командного училища, генерал-майор запаса Владимир Богатырёв отметил, что высокие возможности российских БРЭМ были продемонстрированы в ходе спецоперации, где танки и другие бронемашины часто ремонтируются в полевых условиях.

«У армии РФ хорошие современные ремонтно-эвакуационные машины, позволяющие достаточно быстро восстанавливать бронетанковую технику. На примере спецоперации мы видим, что огромное количество повреждённых в Донбассе танков быстро возвращается в строй, чтобы продолжить выполнение боевых задач», — подчеркнул Богатырёв.