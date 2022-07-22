«Мощнее «Града»: чем уникальна и как модернизируется система залпового огня «Ураган»

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации. Удары были нанесены по позициям украинской армии и полевому складу, где размещались американские гаубицы М777. В военном ведомстве уточняют, что на Украине «Ураганы» используются для уничтожения живой силы, различной техники, опорных пунктов и заглублённых бетонированных укреплений. Эта система — не новое оружие, однако российские инженеры модернизировали её, увеличив максимальную дальность с 35 до 120 км. Как полагают эксперты, «Ураганы» способны поражать широкий спектр целей, но наиболее эффективны в ликвидации артиллерии противника.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе специальной военной операции (СВО).

На видео демонстрируется укладка боеприпасов в направляющие комплекса, выдвижение на огневой рубеж, развёртывание на местности, отход экипажа в укрытие перед пуском, ракетная стрельба и поражение объектов ВСУ.

Как уточнили в Минобороны РФ, удары по противнику нанёс расчёт «Урагана» Центрального военного округа. Под огонь РСЗО попали позиции украинской армии и полевой склад, где находились американские гаубицы М777. Координаты целей были получены от БПЛА.

Манёвренность и мощь

Минобороны России не первый раз демонстрирует кадры боевого применения «Урагана». На Украине эта РСЗО используется для уничтожения живой силы, бронетехники, опорных пунктов, различных фортификаций, включая заглублённые бетонированные укрепления.

«Ураган» выполнен в калибре 220 мм. Расчёт комплекса составляет четыре человека, масса — 20 т, количество направляющих — 16 единиц, масса каждой ракеты — 270 кг, дистанция поражения целей — от 10 до 35 км, максимальная скорость движения по шоссе — 65 км/ч.

«Ураган» был создан в 1970-е годы и получил обширный боекомплект из мин и ракет. Залп из 16 снарядов способен накрыть огнём площадь в 42 га. РСЗО успешно применялась во время афганской кампании, а после распада СССР — в контртеррористической операции в Чечне.

Ближайшим аналогом «Урагана» считается американская реактивная система залпового огня MLRS, созданная несколько позже советского комплекса.

MLRS выполнена в калибре 230 мм и имеет 12 направляющих. Сейчас она, как и другие западные артиллерийские комплексы, поставляется Украине странами НАТО.

Несмотря на солидный возраст, «Ураган» признаётся высокоэффективным оружием. К его преимуществам военные относят высокую манёвренность, быстроту развёртывания, возможность поражения артиллерии противника на безопасном расстоянии.

«Ураганы» по-прежнему остаются очень востребованным оружием контрбатарейной борьбы. Как правило, дальность ствольной артиллерии лишь слегка превышает 20 км, тогда как «Ураганы» могут уверенно бить на 30 и более километров», — пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Также аналитик обратил внимание на то, что мощности снарядов «Урагана» хватает на уничтожение практически всех типов целей во фронтовой полосе — тяжёлой техники, различных инженерных сооружений, укреплённых командных пунктов, узлов связи.

Пусковая установка РСЗО «Ураган» на Украине

РИА Новости

«При этом не стоит забывать, что «Ураган», как и другие РСЗО, является оружием площадного действия. Естественно, он не может применяться по целям в населённых пунктах. Его разрушительная мощь должна быть обращена на разведанные объекты за пределами построек, где могут находиться гражданские лица», — подчеркнул Суворов.

Из данных Минобороны РФ следует, что «Ураганы» успешно уничтожают живую силу, артиллерийские комплексы ВСУ, в том числе западного производства, склады с боеприпасами и техникой и другие объекты военной инфраструктуры противника.

Стрельба ведётся осколочно-фугасными боеприпасами, что позволяет нанести максимальный урон неприятелю в любое время суток. Корректировка огня осуществляется с помощью БПЛА «Орлан-10», наведение на цель занимает примерно 30 с.

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После залпа происходит незамедлительная смена позиции расчёта «Урагана». Точки, выбранные для стрельбы, могут меняться до десяти раз в сутки. Нахождение комплекса на огневом рубеже ограничено несколькими минутами. Системы передвигаются исключительно поодиночке.

В газете «Красная звезда» от 15 июля сообщается, что в ходе СВО расчёты «Ураганов» используют так называемую тактику артиллерийской карусели, когда одна батарея выезжает на позиции, другая в это время перезаряжается, а третья перемещается к новому огневому рубежу.

Таким образом обеспечивается частая смена позиций, а бесперебойный поток заряженных пусковых установок позволяет наносить постоянные удары по противнику, находясь при этом вне зоны его прицельного огня.

В комментарии RT военный эксперт Александр Хроленко отметил, что профессионализм военнослужащих и высокое качество разведки делают «Ураган» надёжным, мощным и почти недосягаемым для ответного поражения оружием.

«Калибр 220 мм — это очень мощный заряд, способный в случае точного попадания гарантированно разрушить укрепления, уничтожить артиллерию и бронетехнику противника. Да, «Ураган» не является чем-то новым, но его применение в спецоперации полностью оправданно и подчёркивает растущий ударный потенциал российских войск», — заявил Хроленко.

Пуски из РСЗО «Ураган»

© Минобороны России

Аналогичной точки зрения придерживается редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

«Ураганы», безусловно, нужны российской армии для дальнейшего продвижения в рамках спецоперации. Эти РСЗО лучше всего подходят для нанесения площадных ударов по живой силе и военной технике противника. «Ураган» мощнее «Града» и способен одним залпом уничтожить роту противника», — подчеркнул эксперт.

Новая ступень

В последние годы в российскую армию поставляются улучшенные версии «Урагана». Новейшее оружие, разработанное коллективом НПО «Сплав» (Тула), получило наименование «Ураган-1М» и существенно отличается от предшественника.

Прежде всего изделие характеризуется бикалиберностью — оно имеет два модульных транспортно-пусковых контейнера, или блока (военные и промышленники называют эти устройства «пакетами»). В них можно размещать снаряды калибра 220 и 300 мм. Таким образом, «Ураган-1М» получил возможность применять ракеты РСЗО «Смерч» (в современной модификации — «Торнадо-С») дальностью 120 км.

Боеприпасы хранятся непосредственно в блоках, что существенно облегчает их перезарядку, эксплуатацию и боевое применение. После ракетного залпа «пакеты» сбрасываются на землю. Это позволяет экипажу быстро покинуть огневую позицию, и затем на безопасном расстоянии на машину устанавливаются уже новые снаряженные блоки.

Все процессы в «Ураган-1М» полностью автоматизированы. Установленное на систему электронное оборудование позволяет ей действовать в рамках разведывательно-ударных комплексов — совокупности технических средств, позволяющих с высокой эффективностью выполнять задачи в реальном масштабе времени.

Расчёт «Ураган-1М» составляет три человека, масса без «пакетов» — 31,5 т, вес с блоками — свыше 42 т, время перевода из походного положения в боевое — 20 с, максимальная скорость по шоссе — 70 км/ч, запас хода — 1000 км.

Комплекс включает боевую и транспортно-заряжающую машины. Обе выполнены на шасси МЗКТ-7930 «Астролог» с формулой 8×8 производства Минского завода колёсных тягачей. Аналогичная трансмиссия устанавливается на оперативно-тактическом ракетном комплексе (ОТРК) «Искандер». Мощность дизельного двигателя «Ураган-1М» составляет 500 л.с.

В прошлом году для защиты новой РСЗО специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) создали аэрозолеобразующие боеприпасы калибра 76 мм.

Боевая машина 9А53 РСЗО 9К512 «Ураган-1М»

© Минобороны России

«После отстреливания снаряды «прячут» технику за завесой из комбинированных помех. Благодаря этому высокоточная ракета противника теряет контакт с целью, сбивается с атакующего курса или продолжает полёт вслепую. Испытания показали, что это решение значительно повышает выживаемость техники на поле боя», — заявил в декабре прошлого года индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Как полагает Сергей Суворов, российская армия нуждается в массовых поставках «Урагана-1М». По его словам, это оружие — новая ступень в повышении как огневой мощи российских РСЗО, так и безопасности боевых расчётов.