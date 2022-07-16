«Сберечь жизни военнослужащих»: главный редактор «Беспилотной авиации» — о применении БПЛА в спецоперации на Украине

Российские военные достаточно эффективно задействуют беспилотные летательные аппараты в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью RT рассказал главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. По его словам, эти машины осуществляют разведку, наблюдение, объективный контроль результатов и позволяют сберечь жизни российских военнослужащих. Однако, как считает Федутинов, необходимо оперативно нарастить производство некоторых видов дронов. В частности, отметил он, в войсках наблюдается дефицит мультироторных мини-БПЛА, барражирующих боеприпасов и разведывательно-ударных беспилотников.

— Как вы оцениваете эффективность использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российскими военными в рамках специальной военной операции (СВО) РФ на Украине?

— На мой взгляд, армия России применяет БПЛА в ходе боевых действий довольно эффективно. Эти машины выполняют ряд важных задач: осуществляют разведку, наблюдение, используются для наведения оружия и обеспечения объективного контроля результатов его применения. В ходе СВО есть определённые потери беспилотных летательных аппаратов российской стороны, но я не назвал бы их значительными. А с учётом того, что подобная техника позволяет сберечь жизни военнослужащих РФ, имеющиеся потери БПЛА — это не проблема, а лишь некоторые расходы.

— На ваш взгляд, в чём специфика применения беспилотников в рамках СВО?

— Уникальность использования беспилотных летательных аппаратов в этих боевых действиях заключается в масштабах и интенсивности применения систем БПЛА, а также в уровне технического оснащения противоборствующих сторон, в широкой номенклатуре задействованных средств противодействия БПЛА. Такой ситуации не наблюдалось ни в одном вооружённом конфликте последних десятилетий.

— По данным Минобороны РФ, расчёты БПЛА в круглосуточном режиме ведут поиск и разведку целей с последующей выдачей целеуказаний для артиллерийских подразделений. Какие виды беспилотников задействует российская сторона? В чём их различие?

— В ближнем радиусе действия российскими войсками используются лёгкие, оснащённые малошумными электромоторами беспилотные летательные аппараты «Элерон-3СВ». Большие дальности в малом и среднем радиусах действия покрывают БПЛА «Орлан-10», комплектуемые двигателем внутреннего сгорания.

Для решения наиболее приоритетных и значимых задач используются тяжёлые тактические БПЛА «Форпост», имеющие высококачественные бортовые оптико-электронные системы наблюдения. Действуя с больших дистанций, они позволяют выявлять и идентифицировать цели на позициях противника и обеспечивать контроль их поражения ракетно-артиллерийскими системами. При этом высокая продолжительность полёта даёт им возможность быть задействованными сразу в нескольких боевых задачах во время одного вылета.

Также известно об эпизодическом применении средневысотных БПЛА большой продолжительности полёта «Орион», именуемых Минобороны РФ «Иноходцами». Эти БПЛА способны нести не только системы разведки и наблюдения, но также и вооружение, что делает их использование жизненно необходимым. При этом стоит отметить, что, судя по весьма редко демонстрируемым Министерством обороны России кадрам с «Орионами» на украинском театре военных действий, созданное компанией «Кронштадт» производство пока, к сожалению, не сумело обеспечить объёмы поставок, которые могли бы в полной мере реализовать потребности российских военных.

— По данным Минобороны РФ, в ходе боя расчёты беспилотников осуществляют корректировку огня артиллерии, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов и техники противника, осуществляют разведку действий отступающих подразделений ВСУ. В каких беспилотниках больше всего сейчас нуждается российская армия и способна ли РФ оперативно нарастить их количество?

— Полагаю, что единственной системой БПЛА, имеющейся в войсках в достаточном количестве, является «Орлан-10». Насыщение подразделений соответствующей техникой стало следствием достаточно масштабных закупок, которые, по данным Минобороны РФ, могли составить не менее 2 тыс. единиц. Стоило бы дозаказать и более дорогостоящие, но при этом гораздо более эффективные «Форпосты».

Наконец, необходимо как-то решать задачу скорейшего оснащения войск разведывательно-ударными БПЛА. Если по каким-то причинам российские компании не могут это сделать оперативно, возможно и даже необходимо серьёзное рассмотрение альтернативных путей получения такого рода систем, вплоть до импорта. Выводы же и последующие решения в отношении неверной или несвоевременной оценки заказчиком определённых направлений беспилотной техники, равно как и причин неудовлетворительно низких темпов создания систем БПЛА и развёртывания их производства по некоторым категориям аппаратов следует делать на холодную голову.

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— Наиболее часто используемые виды БПЛА в ходе спецоперации — это квадрокоптеры и мультикоптеры, однако Россия эту технику почти не производила. Какие шаги предпринимает РФ, чтобы наладить конвейерный выпуск таких беспилотников? Или же мы пока можем массово закупать такие БПЛА в Китае?

— Действительно, СВО наглядно показала высокую востребованность лёгких мультироторных беспилотников. Они позволяют оперативно получать данные видовой разведки в низшем звене без обращения за соответствующей поддержкой более высокого уровня. В отличие от аппаратов самолётного типа, мультикоптеры дают возможность быстро заглянуть «за холм» или «за дом», если говорить про действия в городских условиях, обеспечивая необходимую ситуационную осведомлённость. При этом коммерчески доступные гражданские БПЛА, несмотря на ограниченное соответствие военным требованиям, тем не менее решают базовые задачи, а самое главное — имеют очень хорошее соотношение эффективности и стоимости. Закупка мультикоптеров в КНР является одним из возможных способов решения проблемы. По крайней мере временного. Вместе с тем стоило бы озаботиться выработкой требований и организацией испытаний, чтобы оценить предложения отечественных компаний, возможно, доработать их и организовать серийное производство.

— Киевский режим применяет западные беспилотники и БПЛА турецкого производства Bayraktar. В чём их особенности и отличия от отечественных аналогов?

— Преимущество компании Baykar, создавшей беспилотные системы Bayraktar TB2, перед российскими фирмами-разработчиками состоит в возможности использовать топовые компоненты от ведущих мировых производителей.

Тот же Bayraktar представляет собой продукт, в котором скомплексированы подсистемы различных компаний-поставщиков со всего мира. Такой подход позволяет не только отобрать подсистемы, наиболее отвечающие предъявляемым требованиям, но и в целом существенно сократить сроки всей разработки. Однако такой подход определяет и риски, обусловленные политической конъюнктурой, что тем же туркам наглядно показал опыт конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда ряд компаний — поставщиков подсистем, используемых на БПЛА Bayraktar TB2, под влиянием проармянского лобби были вынуждены принять решение о приостановке своих поставок турецкой компании Baykar, поскольку Азербайджан активно использовал Bayraktar TB2 во время военного противостояния с Арменией в Нагорном Карабахе.

Российские разработчики, стремясь минимизировать такого рода риски, вынуждены многие подсистемы разрабатывать самостоятельно или привлекать для разработки местных соисполнителей, что в числе прочего удлиняет сроки создания новой техники.

— Каковы основные отличия российских БПЛА от зарубежных аналогов, в частности американских Phoenix Ghost и MQ-1C Gray Eagle, которые фигурировали в СМИ в привязке к Украине?

— Давайте разложим упомянутые БПЛА по категориям. Первый из них — Phoenix Ghost — представляет собой барражирующий боеприпас. Такого рода аппараты могут выполнять полёты, производя разведку и наблюдение, а после обнаружения и успешной идентификации цели по команде оператора осуществлять её поражение при помощи интегрированной в конструкцию беспилотника боевой части. Такой подход, подразумевающий использование фактически одноразовых БПЛА, позволяет сократить продолжительность цикла «обнаружение — поражение», что в итоге положительно сказывается на эффективности боевых действий в целом. Помимо упомянутых Phoenix Ghost, ВСУ используют также американские БПЛА Switchblade 300 и Switchblade 600. Первый предназначен для поражения живой силы противника, второй — для нанесения ударов по бронетехнике.

Первоначально предполагалось, что на Украину будут поставляться средневысотные разведывательно-ударные БПЛА большой продолжительности полёта MQ-1C Gray Eagle, которые созданы американской компанией General Atomics Aeronautical Systems и используются Сухопутными войсками США. Этот беспилотник заметно превышает по своим возможностям используемые ВСУ беспилотники Bayraktar TB2. Однако, по данным западных СМИ, планировавшиеся поставки Киеву этих беспилотников пока отложены. Не исключено, что, во-первых, из-за их предполагаемой невысокой эффективности в условиях противодействия противника, обладающего современными средствами ПВО, а во-вторых, из-за опасений попадания данных систем российской стороне. Кстати, в России в данной категории создаётся БПЛА «Сириус», который в Минобороны называют «Иноходец-РУ». Однако на настоящий момент данная разработка ещё не завершена.

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© Министерство обороны РФ

При этом Россия уже применяет в ходе СВО на Украине барражирующие боеприпасы КУБ и «Ланцет», созданные компанией ZALA Aero, входящей в состав концерна «Калашников». Они имеют в целом аналогичный принцип действия, но конструктивно различаются: из-за отсутствия механизма раскладывающегося крыла эти БПЛА менее компактны и, соответственно, менее портативны.

— Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал во время брифинга, что в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими ВС был замечен разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk. Как вы оцениваете характеристики этого БПЛА?

— Это высотный беспилотник большой продолжительности полёта, относящийся к классу стратегических аппаратов. Беспилотники семейства Global Hawk имеются в ВВС США и у весьма узкого круга стран — союзников Вашингтона. Если говорить про Европу, то здесь такого рода системы, помимо Соединённых Штатов, используются также НАТО в рамках системы наблюдения наземных целей альянса. Среди факторов, определяющих малую распространённость этих систем, фигурирует то, что Global Hawk баснословно дороги как в приобретении, так и в эксплуатации. Россия не имеет подобного класса систем, однако разрабатывает БПЛА, которые выполняют схожие задачи. Например, создаваемый российский БПЛА «Альтиус» отчасти совмещает в себе функционал двух американских беспилотников: средневысотного разведывательно-ударного Reaper и высотного разведчика Global Hawk.

— Ранее в Вашингтоне заявили о якобы достигнутой договорённости между Россией и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине. Однако источник в российском МИД назвал эту информацию нелепой и «вбросом», призванным «разогреть антииранские настроения в арабских государствах». Если же обратиться к опыту Ирана в создании БПЛА, каковы их сильные стороны, может ли РФ что-то взять себе на заметку в части производства такого рода машин?

— Иран — страна, сумевшая развить собственную индустрию систем БПЛА в условиях санкций. При этом, во-первых, в этом государстве созданы многочисленные модели беспилотных аппаратов самолётного типа различного класса начиная от мини-БПЛА и заканчивая средневысотными беспилотниками большой продолжительности полёта. А во-вторых, в стране освоено серийное производство разработанных систем беспилотников. Эти два обстоятельства, касающиеся опыта Ирана в создании такого рода машин, заслуживают внимательного изучения.

— На ваш взгляд, нужно ли России увеличивать число операторов для БПЛА в Вооружённых силах?

— Количество операторов систем БПЛА, разумеется, должно быть релевантным растущему парку и типажу таких машин. Тем более с учётом того, что число используемых армией России беспилотников необходимо существенным образом наращивать в соответствии с имеющимся и прогнозируемым уровнем вызовов, угроз. И делать это нужно как в лёгких категориях БПЛА, так и в категории разведывательно-ударных беспилотников.

Кроме того, следует обратить внимание на вопросы обучения операторов систем БПЛА с точки зрения применения различных тактических приёмов, которые могли быть сформулированы на основе опыта применения в рамках СВО.

— На ваш взгляд, каковы перспективы дальнейшего применения БПЛА в вооружённых противостояниях?

— Беспилотники наглядно доказали свои полезные качества во время военных конфликтов. России необходимо решать ситуацию с нишами, в которых наблюдается дефицит, включая мультироторные мини-БПЛА, барражирующие боеприпасы, разведывательно-ударные беспилотники. На перспективу также необходимо озаботиться применением технологий, позволяющих использовать БПЛА в условиях противодействия противника. Здесь речь может идти в том числе о системах навигации на принципах, не связанных с использованием сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), системах связи, устойчивых к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, а также о повышении автономности действий за счёт применения средств на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.