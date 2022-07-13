Источник в МИД: заявления Салливана о «договорённости» по поставке Ираном России беспилотников нелепы
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«Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана», — сказал источник.
Он выразил мнение, что, судя по всему, это заявление приурочено к ближневосточному турне Джо Байдена и «должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере».