Коптеры на службе Отечеству: как Россия использует малые БПЛА в военной спецоперации на Украине

Использование беспилотных летательных аппаратов давно стало обычным делом в современных вооружённых конфликтах. Беспилотники широко применяются и в специальной военной операции РФ на Украине. По словам экспертов, армия испытывает особую потребность в малых БПЛА, в том числе в гражданских коптерах. Эти машины позволяют получать разведданные, не рискуя жизнями бойцов, и дают возможность точно корректировать огонь для предотвращения жертв среди мирного населения и сохранения гражданской инфраструктуры.

Как рассказал RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, тактика применения малых БПЛА уже не раз показала свою эффективность в ходе СВО.

«Беспилотные летательные аппараты имеют критическую важность в условиях современной войны. В том числе именно гражданские беспилотники, коптеры, благодаря которым удается корректировать огонь и получать сведения о расположении сил и боевой техники противника», — пояснил Безсонов.

Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также отмечает, что сегодня беспилотники позволяют получать необходимую для ведения боевых действий информацию, не рискуя при этом солдатами.

«Использование беспилотников позволяет сохранять здоровье и жизни бойцов и ускоряет процесс успешного окончания специальной военной операции. Все-таки БПЛА — это бездушная машина, и, конечно, ее потерять не так страшно, как военного специалиста.

Поэтому сейчас применяются самые различные БПЛА — от самых маленьких, которые могут вести съёмку в полёте длительностью 15—20 минут, до больших ударных летательных аппаратов, которые видят, куда нанести удар, и уничтожают цель», — заключил собеседник RT.

БПЛА в арсенале ВС РФ

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков рассказал RT, что все три существующих типа беспилотных летательных аппаратов (разведывательные, разведывательно-ударные и барражирующие боеприпасы) успешно используются российской стороной в ходе военной спецоперации на Украине. При этом беспилотники постоянно дорабатывают с учётом полученного опыта.

«С нашей стороны все три этих вида беспилотников отработаны. В качестве ударных беспилотников, например, сначала у нас был «Орионы», которые могут сбрасывать боеприпасы на противника, а сейчас появилась модификация «Орлан-10», — сообщил эксперт.

Работу новых БПЛА «Орлан-10» Минобороны РФ продемонстрировало 17 мая. Эти дроны выполняют разведывательные полёты, корректируют координаты для российской артиллерии и наносят точечные удары по позициям ВСУ. В военном ведомстве отметили, что «Орланы» оборудованы тепловизорами и другими оптическими приборами.

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков также отметил важность малых беспилотников в специальной военной операции на Украине. Эти машины квадрокоптерного или вертолётного типа действуют на глубину 10—20 км и способны обеспечивать информацией целеуказание для огневых расчётов, объясняет военный эксперт.

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«Сегодня мы видим, что противник прячет военную технику в жилых кварталах, использует тактику живого щита. По таким целям, таким объектам необходимо действовать ювелирно и точно, чтобы не пострадали гражданские. Для этого идеально подходят малые беспилотники, в том числе обычные гражданские», — подчеркивает Леонков.

Собеседник RT добавил, что спецоперация ВС РФ на Украине сделала очевидной необходимость разработки новых сверхмалых беспилотных летательных аппаратов, которые смогли бы обеспечивать информацией штурмующие подразделения в городских кварталах.

«Если говорить о создании сверхмалых БПЛА, речь здесь идёт о дальности действия не больше 2 км. При этом такие машины позволяют получать информацию об объектах, которые находятся вне зоны видимости, или более полную информацию об объектах гражданской инфраструктуры с целью выявления огневых точек и целеуказания», — говорит военный эксперт.

В начале мая о готовности разработать «карманные» беспилотники уже заявила госкорпорация «Ростех». Представители компании отметили, что при их создании будет учитываться опыт военной спецоперации на Украине.

Народная поддержка

В беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков отметил, что сейчас Россия успешно покрывает потребность войск в беспилотниках. Он упомянул и о народной поддержке — самые востребованные малые БПЛА помогают собирать в том числе обычные российские граждане.

«Часть спроса на малые БПЛА пока восполняется за счет народной помощи, когда люди по своей инициативе объявляют сбор техники и отправляют её в зону ведения СВО. Это такая очень хорошая гражданская инициатива, хорошее явление. Но гражданские коптеры — это расходный материал, у них в среднем бывает по 2—3 вылета, после чего они теряются или выходят из строя», — констатировал военный эксперт.

Репортёр ВГТРК Александр Сладков рассказал RT, что из гражданских беспилотников-коптеров наибольшим спросом сейчас пользуются машины Mavic 3 Fly More Combo и Mavic 2 Zoom Fly More Combo.

По оценкам собеседника RT, на один мотострелковый полк обычно требуется три больших коптера, девять средних и 27 маленьких — для командиров взводов.

«Сегодня коптеры дешевеют: ещё полмесяца-месяц назад тот же Mavic 3 стоил 500 тыс. рублей, а сегодня — уже 300 тыс. Так что коптеры очень подешевели — доллар ведь дешевеет, — объяснил Сладков. — Но коптер — это расходник, их очень много сбивают, выводят из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Они ломаются, не хватает запчастей, выходят из строя батарейки, поэтому интенсивность обеспечения нельзя снижать. Это на себя взяли простые люди: собирают средства, закупают и доставляют».

«Это меньшее, что мы можем сделать»

RT пообщался с предпринимателем из Кирова Антоном, который откликнулся на призыв отправить в Донбасс коптеры для нужд российских военных. Мужчина и ранее помогал участникам военной спецоперации, отправив через Красный Крест 10 т еды в качестве гуманитарной помощи. Часть продукции направили в детдома Курской области, где разместили детей-сирот, эвакуированных из Донбасса перед началом ВСО.

«В информационных каналах мы увидели сообщения, что нужны коптеры, что ребята, военкоры, собирают их и отправляют нашим военным. Мы с коллегами — у нас пищевое производство в Кирове — полезли на Авито, нашли четыре хороших варианта, нам их отправили с разных городов. Мы их проверили, упаковали, у нас дети нарисовали открытки солдатам. И отправили», — рассказывает Антон.

Он лично убедился, что обычные гражданские коптеры хорошо подходят для разведопераций: по словам собеседника RT, такие БПЛА легко управляются и дают качественную картинку даже с большой высоты.

«На высоте вплоть до 100 м картинка потрясная, всё очень хорошо видно. Такого коптера хватает на 20—25 минут непрерывной съёмки. Стоит такой гражданский коптер около 100 тыс. рублей, но мы брали на Авито, вышло немного дешевле. Такая помощь — мелочь по сравнению с тем, что делают ребята, которые там сейчас воюют. Это меньшее, что мы можем сделать», — говорит предприниматель.