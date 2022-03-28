The National Interest назвал российские БПЛА главным оружием спецоперации на Украине

Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.

Как отмечается, российские дроны, в частности «Орион», «Орлан», «Элерон» и «Тахион», выполняют ряд важных задач: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий.

По мнению Крэнни-Эванса, примером эффективного применения БПЛА на первом этапе операции стал удар беспилотным аппаратом «Орион», о котором стало известно 4 марта.

Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Кроме того, разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» («Орион») ВКС России уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ в ходе спецоперации на Украине.

Подробнее — в материале RT.