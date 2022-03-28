The National Interest назвал российские БПЛА главным оружием спецоперации на Украине

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Российская спецоперация на Украине отличается активным использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет обозреватель журнала The National Interest Сэм Крэнни-Эванс.
The National Interest назвал российские БПЛА главным оружием спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Как отмечается, российские дроны, в частности «Орион», «Орлан», «Элерон» и «Тахион», выполняют ряд важных задач: поддержку конвоев и противодиверсионную разведку, артиллерийское обнаружение и корректировку огня, а также обеспечение разведывательно-ударных миссий.

По мнению Крэнни-Эванса, примером эффективного применения БПЛА на первом этапе операции стал удар беспилотным аппаратом «Орион», о котором стало известно 4 марта.

Ранее Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Кроме того, разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» («Орион») ВКС России уничтожили укрепления и бронетехнику ВСУ в ходе спецоперации на Украине. 

Подробнее — в материале RT.

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