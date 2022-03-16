Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники под Черниговом

Министерство обороны России показало видео применения БПЛА «Орлан-10» для уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники под Черниговом Как отмечается, в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения. В Минобороны уточнили, что в результате удара уничтожено до 20 единиц вооружения и военной техники. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России поразили аэродром украинских войск под Краматорском. Утром 14 марта Министерство обороны России показало видео, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают склады боеприпасов украинских вооружённых сил.