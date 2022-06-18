Reuters: США приостановили процесс продажи Украине БПЛА Gray Eagle

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США приостановили сделку по продаже Украине беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает агентство Reuters.

«Возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений о том, что радар и оборудование для наблюдения на них могут создать угрозу безопасности Соединённых Штатов, если они попадут в руки России», — говорится в сообщении.

Согласно данным источников издания, сделка по продаже БПЛА была одобрена Белым домом, но теперь пересматривается в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена намерена продать Киеву четыре произведённых компанией General Atomics беспилотника MQ-1C Gray Eagle, оснащённых ракетами Hellfire.

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