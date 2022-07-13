«Обеспечивают запрет доступа»: как комплексы «Бал» и «Бастион» защищают прибрежную зону России

Вооружённые силы России провели учения с использованием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». В ходе манёвров были выполнены электронные пуски ракет по условным кораблям противника в Балтийском море. Комплексы предназначены для защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Они могут применяться для поражения как морских, так и наземных целей. В частности, обе системы сейчас активно задействованы в ходе проведения специальной военной операции на Украине. По мнению аналитиков, комплексы «Бал» и «Бастион» зарекомендовали себя как эффективные боевые системы.

Российские военные провели учения с использованием береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Об этом сообщила газета «Красная Звезда».

«В рамках оперативного учения, в ходе которого проверялась готовность группировок сил флота к обороне морских коммуникаций и пунктов базирования, свои задачи отработали расчёты БРК «Бал» и «Бастион», — говорится в материале издания.

Отмечается, что в ходе учений ракетчики выполнили электронные пуски по условным кораблям противника в Балтийском море.

При осуществлении электронных пусков машины выезжают на стартовые площадки, военнослужащие производят захват целей и нажатие на пусковые кнопки, но ракеты при этом не запускают.

Помимо этого, в ходе оперативного учения Балтийского флота ракетчики выполняли нормативы по свёртыванию, развёртыванию «Балов» и «Бастионов», формированию и нанесению ракетных ударов, перегрузке ракет.

Сообщается также, что целью манёвров было обучение личного состава боевой работе в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью.

«Комплекс находится на постоянном боевом дежурстве, что позволяет военнослужащим совершенствовать навыки в применении ракетных ударов», — приводит издание слова командира стартовой батареи БРК «Бастион» лейтенанта Дмитрия Дябилко.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Балы» и «Бастионы» играют важную роль в обеспечении безопасности РФ в Балтийском море.

«После приёма заявки на вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО на Западе заговорили о превращении Балтийского моря во внутреннее море НАТО. Все учения, которые сейчас проводятся на Балтике альянсом, носят ярко выраженный агрессивный характер, в них чётко просматриваются наступательные действия, в первую очередь отрабатывается тактика высадки десанта на морское побережье Калининградской области. В этих условиях мощнейшая противокорабельная оборона играет определяющую роль и без таких комплексов, как «Бастион» и «Бал», нам не обойтись», — заявил аналитик в беседе с RT.

На защите побережья

Комплекс «Бал» был разработан в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Он представляет собой мобильную систему, включающую в себя самоходные командные пункты (до двух единиц) и самоходные пусковые установки (до четырёх единиц), которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35 или Х-35У, а также транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного залпа (до четырёх единиц).

БРК «Бал» построен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет ему занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Максимальная скорость движения комплекса по шоссе составляет 60 км/ч, по бездорожью — 20 км/ч. Запас хода комплекса без дозаправки достигает 850 км, время развёртывания на новой позиции не превышает 10 минут.

Береговой ракетный комплекс «Бал»

РИА Новости

© Михаил Голенков

Как отмечается на сайте разработчика, «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья, а также обороны побережья на десантно-опасных направлениях.

На сайте Минобороны РФ сообщается, что эти БРК «могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время».

«Большую часть полёта ракета летит над поверхностью моря, что позволяет экономить боеприпасы и затрудняет её перехват и поражение средствами ПРО», — сообщают в МО РФ.

В свою очередь, разработчики отмечают, что залп «Бала» может сорвать выполнение боевой задачи вражеской корабельной группы.

«Залп комплекса может включать до 32 ракет. Такой залп способен обеспечить срыв выполнения боевой задачи крупной корабельной ударной группы, десантного отряда или конвоя противника», — говорится в материалах КТРВ.

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Дальность поражения комплекса — порядка 120 км для ракеты Х-35 и 260 км для ракеты Х-35У. Скорость полёта ракет составляет 0,8—0,85 Маха.

Комплекс «Бастион» был также разработан специалистами корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). Эти установки предназначены «для поражения надводных и береговых целей в условиях организованного огневого и радиоэлектронного противодействия противника», отмечают в компании.

В состав «Бастиона» входят четыре самоходные пусковые установки, машина боевого управления, комплект аппаратуры информационно-технического сопряжения боевых средств комплекса с вышестоящими звеньями управления страны, четыре транспортно-заряжающие машины, машина обеспечения боевого дежурства.

«Бастионы» оснащаются сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс».

По сравнению с «Балами» у «Бастиона» выше дальность поражения целей. Согласно информации разработчика, этот БРК способен поражать цели на расстоянии до 300 км (в других источниках также указывается 450 км).

По данным газеты «Красная Звезда», у БРК «Бал» есть своё преимущество перед «Бастионом» — полёт его ракеты «может происходить по низкой траектории, что позволяет ей остаться незамеченной для радиолокационных комплексов противника».

Пуск ракет «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины

Стоит отметить, что оба комплекса могут работать не только по надводным целям, но и по наземным. Для уничтожения наземных объектов «Бастион» уже использовался в Сирии. Кроме того, оба комплекса активно применяются в ходе специальной военной операции на Украине.

Так, 20 апреля российское Минобороны опубликовало видео пусков ракет БРК «Бал» по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Судя по количеству сообщений Минобороны, чаще задействован на Украине комплекс «Бастион». В частности, МО РФ сообщало о его применении в марте, апреле, мае и июне.

В одном из последних случаев использования «Бастиона» ракетами «Оникс» был поражён аэродром Арциз в Одесской области, в результате чего была уничтожена станция управления БПЛА Bayraktar TB2 и два беспилотных аппарата на земле. Об этом сообщил 20 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В марте «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области.

«Поражение важных военных целей»

По словам аналитиков, «Бал» и «Бастион» относятся к типу комплексов, которые обеспечивают запрет доступа (A2/AD) в охраняемые ими зоны для вооружённых сил противника.

«Обе установки отличает очень высокая точность. Военными НАТО они относятся к типу комплексов, которые обеспечивают запрет доступа в определённую зону. К таким же системам можно отнести, например, ЗРС С-400 и комплексы «Искандер», — считает Юрий Кнутов.

Береговой ракетный комплекс «Бастион»

РИА Новости

© Виталий Аньков

Аналитик добавил, что такие комплексы позволяют контролировать значительную часть Чёрного моря.

«Если мы посмотрим на акваторию Чёрного моря, то станет очевидно, что за счёт комплексов «Бал» и «Бастион» мы имеем возможность держать на прицеле американские фрегаты или крейсеры с момента их прохода через Босфор и Дарданеллы. По этим целям могут работать комплексы «Бастион», а если всё-таки натовским средствам ПВО как-то удалось перехватить ракету комплекса «Бастион», то на меньшей дальности по противнику можно нанести удар комплексом «Бал», — пояснил Юрий Кнутов.

В свою очередь, военный публицист Владислав Шурыгин отметил, что «Бал» и «Бастион» решают схожие задачи, однако специфика применения у них разная.

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«Бастион» и «Бал» — это береговые комплексы, которые используются для поражения морских целей. Кроме этого, их ракеты могут использоваться для поражения любых наземных целей. Их разница только в дальности поражения. Поэтому один можно назвать оперативно-тактическим, а второй — тактическим», — сказал специалист в беседе с RT.

По словам Юрия Кнутова, БРК «Бастион» чаще применяется на Украине именно из-за большей дальности действия.

«На Украине больше используются комплексы «Бастион» в силу того, что их дальность с ракетами «Оникс» на порядок больше, чем у ракет комплекса «Бал». И соответственно ракеты «Оникс» применяются в качестве высокоточного оружия для поражения наиболее значимых объектов непосредственно на земле», — говорит аналитик.

По мнению Владислава Шурыгина, комплексы «Бал» и «Бастион» демонстрируют на Украине довольно высокий уровень эффективности.

«Эти БРК выполняют задачи по поражению важных военных целей и объектов ВСУ. Надо отметить, что цели были поражены успешно, а сами комплексы были признаны эффективными», — заключил эксперт.