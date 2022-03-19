Минобороны России: комплекс «Бастион» уничтожил центры разведки ВСУ в Одесской области

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Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России: комплекс «Бастион» уничтожил центры разведки ВСУ в Одесской области
  • РИА Новости

«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооружённых сил в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», — цитирует ТАСС Конашенкова.

Он также добавил, что с момента начала спецоперации, ВС России уничтожили примерно 200 беспилотников и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов.

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