Минобороны России: комплекс «Бастион» уничтожил центры разведки ВСУ в Одесской области

Российский береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Береговым ракетным комплексом «Бастион» уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооружённых сил в населённых пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области», — цитирует ТАСС Конашенкова.

Он также добавил, что с момента начала спецоперации, ВС России уничтожили примерно 200 беспилотников и более 1,4 тыс. танков и других бронемашин.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов.