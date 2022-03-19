В Минобороны России заявили о нанесении ракетных ударов по опорным пунктам националистов

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В Минобороны России заявили, что экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов.

Согласно опубликованным военным ведомством кадрам, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.

«В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и вести боевые действия против группировок националистов в центре Мариуполя.

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