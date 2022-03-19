В Минобороны России заявили о нанесении ракетных ударов по опорным пунктам националистов
Согласно опубликованным военным ведомством кадрам, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.
«В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и вести боевые действия против группировок националистов в центре Мариуполя.