В Минобороны России заявили о нанесении ракетных ударов по опорным пунктам националистов

В Минобороны России заявили, что экипажи армейской авиации ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских националистов.

Согласно опубликованным военным ведомством кадрам, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот. «В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — сообщили в министерстве. Ранее сообщалось, что подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке ВС России продолжают сжимать кольцо окружения и вести боевые действия против группировок националистов в центре Мариуполя.