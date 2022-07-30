Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО в харьковском колледже
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«В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооружённых формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.