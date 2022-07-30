Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО в харьковском колледже

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили РСЗО в харьковском колледже.

«В Харькове на территории машиностроительного колледжа (улица Генерала Момота) размещены боевики украинских вооружённых формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал он.

Ранее Мизинцев заявил, что националисты разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.