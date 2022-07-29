«Чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях»: Путин дал поручения по восстановлению ДНР и ЛНР

Власти ДНР и ЛНР обращаются к Москве с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры, сообщил Владимир Путин. В этой связи на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным президент России поставил задачу: жители Донбасса должны провести ближайшую зиму «в нормальных, человеческих условиях». Глава государства также поддержал идею жилищных сертификатов для жителей ДНР и ЛНР. В ходе беседы Хуснуллин сообщил, что полное восстановление Мариуполя возможно в течение трёх лет.

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным заявил о необходимости до начала зимнего периода создать для жителей республик Донбасса нормальные условия жизни.

Глава государства отметил, что Россия в рамках международных обязательств оказывает помощь Донецкой и Луганской народным республикам. Однако проводимая на их территории специальная военная операция сопряжена с большими испытаниями для людей, значительными издержками и разрушениями. По словам президента, руководство ДНР и ЛНР обращается к Москве «с просьбой оказать содействие в восстановлении объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также социальных объектов и жилой части соответствующих населённых пунктов».

«Поэтому просил бы вас в контакте с руководством Луганской и Донецкой народных республик отработать эти вопросы. Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами — и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение достойного для людей жилья», — сказал Путин.

Российский лидер также обратил внимание собеседника, что власти ДНР просили, в частности, оказать содействие в строительстве в Мариуполе многопрофильного медицинского центра, а в Донецке — перинатального: «Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе — что касается многопрофильного медицинского центра — это можно сделать с ФМБА».

Владимир Путин сделал поручения по вопросам восстановления ДНР и ЛНР

В свою очередь, Марат Хуснуллин рассказал о проработке механизма предоставления сертификатов на покупку жилья вместо разрушенного и выплат на ремонт квартир и частных домов.

«Вы поручали проработать возможность единовременной выплаты. Мы проработали, Владимир Владимирович. Взяли за основу механизм, который был в Иркутске во время наводнения утверждён, — вы его хорошо знаете: я возглавлял там штаб по вашему поручению и постоянно вам докладывал об этих вопросах. Вот мы этот же механизм предлагаем применить на этих территориях. И всем, кто захочет ремонтировать, выплату предоставим. Если бы вы такие подходы одобрили, мы бы подготовили соответствующее распоряжение вместе с Донецкой Республикой и на уровне правительства утвердили», — сказал вице-премьер.

Владимир Путин ответил, что инициативу следует распространить и на жителей ЛНР: «Давайте так и сделаем. Но это должно касаться не только Донецкой Республики, но и, скажем, Луганской Республики — там, где это востребовано, и там, где люди этого ждут».

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Хуснуллин также сообщил, что по разработанному мастер-плану полное восстановление Мариуполя возможно в течение трёх лет.

«Могу сказать, что по тому плану, который здесь представлен, в течение трёх лет мы можем полностью город восстановить. Причём мы расписали по строительству многоквартирных домов, по текущему ремонту... полностью все объекты социальной инфраструктуры. Могу сказать, что мы в этом году 90 объектов социальной инфраструктуры (садики, школы, больницы) восстановим. Мы расписали прирост по годам: 2022-й, 2023-й, 2024-й, 2025-й, 2030-й, 2035-й», — отметил он.

По словам вице-премьера, мастер-план города предусматривает «совершенно новые стандарты улиц с парковочным пространством, с благоустройством».

«Мы сделали совершенно новую транспортную инфраструктуру, причём хотим задействовать и железную дорогу. А также восстановить всё трамвайное сообщение. Мы планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будут железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии», — добавил он.

Хуснуллин обратил внимание главы государства, что судьба комбината «Азовсталь» обсуждается с жителями Мариуполя: «Там возможно всё-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства». При этом он сообщил, что на территории завода находится 40 млн т отходов, которые надо зачищать.

В мае стало известно, что российские регионы возьмут шефство над отдельными городами и районами республик Донбасса. Тогда же сообщалось, что на освобождённые территории Донбасса были направлены свыше 1,5 тыс. специалистов из РФ для восстановления ключевых объектов гражданской инфраструктуры и структур ЖКХ.