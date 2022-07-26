Мэр Мариуполя: примерно шестая часть домов в городе пойдёт под снос

В Мариуполе примерно шестая часть всех домов пойдёт под снос, сообщил мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.

По словам главы города, около 30% зданий ожидает капитальный ремонт.

«Мы уделяем внимание тем домостроениям, которые менее пострадали, которые можно быстро привести в надлежащий вид и быстро отопить. Таких домов много», — сказал Иващенко.

Также он рассказал, что в Мариуполе к 1 сентября должны запуститься 20 школ и 15 детских садов.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.