В Мариуполе к 1 сентября должны запустить 20 школ и 15 детских садов

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В Мариуполе к 1 сентября должны запуститься 20 школ и 15 детских садов, сообщил мэр города Константин Иващенко корреспонденту RT Алексею Репину.
В Мариуполе к 1 сентября должны запустить 20 школ и 15 детских садов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

По его словам, на объектах уже работают строители, в городе строятся микрорайоны для граждан.

«Строительство идёт очень быстро, уже первые два дома пятиэтажных практически выгнаны у Министерства обороны. Другие подрядчики тоже пытаются успеть за темпами строительства. Мы рассчитываем, что зимой у нас все люди будут в тепле и уюте», — сказал Иващенко.

Зампред правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев ранее сообщил, что аэропорт Мариуполя восстановят в течение трёх лет и он станет аэродромом двойного назначения.

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