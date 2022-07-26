В Мариуполе к 1 сентября должны запустить 20 школ и 15 детских садов
- РИА Новости
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По его словам, на объектах уже работают строители, в городе строятся микрорайоны для граждан.
«Строительство идёт очень быстро, уже первые два дома пятиэтажных практически выгнаны у Министерства обороны. Другие подрядчики тоже пытаются успеть за темпами строительства. Мы рассчитываем, что зимой у нас все люди будут в тепле и уюте», — сказал Иващенко.
Зампред правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев ранее сообщил, что аэропорт Мариуполя восстановят в течение трёх лет и он станет аэродромом двойного назначения.