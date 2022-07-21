Минстрой России определил дома в Мариуполе, которые предстоит снести

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Мариуполь. Он сообщил, что ведомство определило разрушенные дома, которые предстоит поэтапно сносить.
Минстрой России определил дома в Мариуполе, которые предстоит снести
  • РИА Новости

«Прежде всего в приоритетах — восстановительные работы на объектах жилого фонда и социальной инфраструктуры. Холода не за горами, в сжатые сроки — к октябрю — нам необходимо запустить воду, газ и электроэнергию в те жилые дома, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Плюс мы определились с теми объектами, которые требуется поэтапно сносить, и уточнили сроки ввода в эксплуатацию новых многоквартирных домов», — сказал Файзуллин.

Как ранее сообщил мэр города Константин Иващенко, основной жилой фонд Мариуполя восстановят к 2024 году.

В Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали о полном восстановлении энергоснабжения Мариупольского морского торгового порта.

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