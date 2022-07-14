Мэр Мариуполя Иващенко: основную часть жилого фонда города восстановят к 2024 году

Основной жилой фонд Мариуполя восстановят к 2024 году, заявил мэр города Константин Иващенко.

В интервью ТАСС он отметил, что работа предстоит очень большая — только сейчас специалисты работают по 10 часов в сутки, разбирая завалы.

«Я думаю, что основную массу жилфонда мы восстановим в пределах полутора лет, к 2024 году. А план развития города, мастер-план до 2035 года, думаю, будет принят в этом году», — сказал градоначальник.

Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали о полном восстановлении энергоснабжения Мариупольского морского торгового порта.

13 июля ввели в эксплуатацию завод по производству газоблоков, необходимых для строительства жилых домов.

Кроме того, в ноябре в городе заработает первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны России.