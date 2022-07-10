В Мариуполе анонсировали запуск завода по производству газоблоков

В Мариуполе 13 июля введут в эксплуатацию завод по производству газоблоков, необходимых для строительства жилых домов.

«Производительность завода будет составлять порядка 300 куб. м готовой продукции за 12 часов работы», — заявил РИА Новости инженер Александр Гудко.

Ранее в Министерстве угля и энергетики ДНР проинформировали о полном восстановлении энергоснабжения Мариупольского морского торгового порта.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что воду и электричество к порту Мариуполя подведут в течение трёх недель.