Пушилин заявил, что воду и электричество к порту Мариуполя подведут в течение трёх недель

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Водоснабжение и электричество в порту Мариуполя восстановят в полном объёме через 2-3 недели, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что воду и электричество к порту Мариуполя подведут в течение трёх недель
  • AP

«Чтобы порт заработал в полную силу, конечно же, нужно подведение электроэнергии и воды. Что в принципе сейчас и происходит достаточно серьёзными темпами. Окончание работ ожидается в течение 2-3 недель», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин добавил, что из порта Мариуполя до конца года отгрузят порядка 1 млн т различной продукции Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее российские и иностранные журналисты в рамках организованного Минобороны России пресс-тура убедились в безопасности судоходства в Мариуполе.

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