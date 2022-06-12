Пушилин заявил, что воду и электричество к порту Мариуполя подведут в течение трёх недель
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«Чтобы порт заработал в полную силу, конечно же, нужно подведение электроэнергии и воды. Что в принципе сейчас и происходит достаточно серьёзными темпами. Окончание работ ожидается в течение 2-3 недель», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин добавил, что из порта Мариуполя до конца года отгрузят порядка 1 млн т различной продукции Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее российские и иностранные журналисты в рамках организованного Минобороны России пресс-тура убедились в безопасности судоходства в Мариуполе.