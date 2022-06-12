В Мариуполе обеспечили безопасность судоходства

Российские и иностранные журналисты в рамках организованного Минобороны России пресс-тура убедились в безопасности судоходства в Мариуполе.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники СМИ осмотрели акваторию порта на катере связи. Последние обнаруженные мины уничтожили при журналистах.

«Вчера найдено и обезврежено 16 мин, из них пять в акватории порта, остальные — противодесантные мины на пляже. До конца сегодняшнего дня пляж будет полностью разминирован», — заявил российский военный с позывным «Мотор».

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что из порта Мариуполя до конца года отгрузят порядка 1 млн т различной продукции Донецкой и Луганской народных республик.