В Мариуполе обеспечили безопасность судоходства

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Российские и иностранные журналисты в рамках организованного Минобороны России пресс-тура убедились в безопасности судоходства в Мариуполе.
В Мариуполе обеспечили безопасность судоходства
  • AP

Как сообщает РИА Новости, сотрудники СМИ осмотрели акваторию порта на катере связи. Последние обнаруженные мины уничтожили при журналистах.

«Вчера найдено и обезврежено 16 мин, из них пять в акватории порта, остальные — противодесантные мины на пляже. До конца сегодняшнего дня пляж будет полностью разминирован», — заявил российский военный с позывным «Мотор».

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что из порта Мариуполя до конца года отгрузят порядка 1 млн т различной продукции Донецкой и Луганской народных республик.

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