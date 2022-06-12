Пушилин: до конца года из порта Мариуполя отгрузят около 1 млн тонн продукции ЛНР и ДНР

Из порта Мариуполя до конца года отгрузят порядка 1 млн т различной продукции Донецкой и Луганской народных республик, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В целом до конца года планируется отгрузка с территории порта порядка 1 млн т всей продукции», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

Также украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.

Следственный комитет России изучит соответствующие данные.