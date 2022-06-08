СК России изучит данные Минобороны о продовольственном терроризме против народа Украины

Следственный комитет России изучит данные Минобороны о продовольственном терроризме киевских властей против народа Украины.

«Следственный комитет России изучит данные, озвученные Министерством обороны Российской Федерации и средствами массовой информации по ситуации на Донбассе. В Минобороны России накануне заявили, что Киев прибегает к продовольственному терроризму против народа», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны рассказали, что украинские националисты намеренно устроили пожар в порту Мариуполя и уничтожили более 50 тыс. т зерна.

Также украинские боевики разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции на территории элеваторов и зернохранилищ в Харьковской и Сумской областях Украины, в населённых пунктах ДНР.