Минобороны России откроет в Мариуполе в ноябре многофункциональный медцентр

Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны России, заработает в ноябре.

«В данный момент ведётся строительство многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест. Здесь будет диагностическое отделение, реанимация на десять мест. Общая площадь объекта составляет 5150 кв. м. Начало строительства — 14 июня, срок сдачи — в ноябре», — приводит РИА Новости слова руководителя военно-строительного объекта Алексея Красовитова.

Ранее сообщалось, что новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нём будет более 1 тыс. квартир.

Площадь застройки составит 115 га, там возведут 12 пятиэтажных домов более чем на 1 тыс. квартир. На стройке задействованы более 600 строителей и 80 единиц спецтехники.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее обозначил подготовку к осенне-зимнему периоду и восстановление жилой и социальной инфраструктуры как основные задачи в Донбассе.